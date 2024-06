Luego de debutar con Italia en la Eurocopa 2024 -con triunfo 2 a 1 ante Albania-, Mateo Retegui hizo una declaración que hizo ruido en nuestro país: “Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa”.

La afirmación de Mateo fue durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport. Allí le preguntaron por las imágenes que lo mostraron cantando el himno en el banco de suplentes. "Siempre lo supe, siempre. Lo juro, lo canto bien", contestó el ex Tigre.

Al delantero de 25 años formado en Boca le preguntaron por Lionel Scaloni y la Selección, qué hubiera hechos si… "No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí", admitió.

Y las redes reaccionaron: