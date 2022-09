Argentina derrotó a Puerto Rico 99-86 en su segunda presentación en la AmeriCup que se juega en Brasil y se aseguró un lugar en los cuartos de final del certamen. Ahora, el equipo que conduce Pablo Prigioni enfrentará el próximo martes ante República Dominicana para terminar lo más alto en el Grupo B para tener un cruce más accesible. .

Gabriel Deck fue elegido Jugador Más Valiosos del partido por sus 27 puntos y 9 rebotes, pero la actuación de Facundo Campazzo con 17 puntos, 15 asistencias y 6 recuperos, más su aporte en conducción en ataque y defensa fueron notables. Nicolás Laprovittola con 20 puntos, completó el tridente explosivo de este equipo, que mostró otra vez algo de todo cuanto puede dar.

Deck ¡Bestia Chango!

Tras un primer tiempo parejo, al promediar el tercer cuarto Argentina impuso condiciones y se despegó en el marcador 75-64. Marcos Delia, con 10 puntos y 7 rebotes, más los 7 puntos de Bolmaro y su energía también fueron importanes en Argentina.

Lo mejor de Lapro

Próximo partido: Martes 6 de septiembre desde las 20.10, frente a República Dominicana.

Así están los grupos

Grupo A: Brasil, Canadá, Colombia y Uruguay.

Grupo B: Argentina, Puerto Rico, República Dominicana e Islas Vírgenes.

Grupo C: Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela.

Quiénes clasifican a cuartos de final y cómo serán los cruces

Los dos primeros y los dos mejores terceros de los tres grupos (A, B y C) clasifican a los cuartos de final. Allí los cruces serán así:



-Mejor primero vs peor tercero

-2do primero vs el otro tercero

-3er primero vs peor segundo

-Los otros segundos

Los cuatro ganadores en cuartos de final avanzan a semifinales, de las cuales sus perdedores disputan el partido por el tercer puesto, mientras que los ganadores juegan la final.