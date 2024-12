Traniela se cruzó al aire con representantes de un colectivo trans, durante un programa de streaming que terminó con una gran pelea en vivo.

La piloto trans de Aerolíneas Argentinas se mostró muy enojada y aseguró sentirse discriminada por las otras mujeres trans que estaban en la mesa.

“No te entiendo creo que vos te estás burlando de nosotras. Ni siquiera te esforzás en parecer una mujer”, le reclamaron a Traniela al aire.

Y ella respondió: “Vos no sos quién y no tenés autoridad por sobre el Estado. Así que no me discriminas porque te voy a meter una denuncia”.