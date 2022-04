"Me siento mal con lo que pasó", dijo Eduardo Salvio en lo que fue su primera vez en que se refiere a la denuncia por violencia de género que presentó su exmujer, Magalí Aravena.

El futbolista de Boca intercambió mensajes con la modelo y periodista Luli Fernández y ella los mostró: "Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando".

Y le confesó: "Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos, mi trabajo en Boca, solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente".