En Puerto Madero el Toto Salvio discutió muy fuerte con la madre de sus dos hijos, Magalí Aravena, con quien habían decidido "tomarse un tiempo” una semana atrás, y ella lo increpó al verlo en el auto con otra mujer.

Esa otra mujer es Sol Rinaldi, quien quedó involucrada en un caso de violencia de género y quiso mostrar cuál era su rol en el caso: "Están diciendo cosas de mí, de EEUU, de la empresa. La verdad, están hablando cosas de mí que ni idea. Tipo, estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie, soy hincha de Boca y me gusta comer y punto. Qué se yo, no entiendo por qué me están haciendo quedar como la villana, como la botinera que no soy. Simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, dijo la joven.