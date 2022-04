Una mujer de 30 años atravesó una pesadilla el último fin de semana en Rosario después de ir a bailar y conocer a un hombre mayor que ella.

Todo comenzó en el boliche “La Cautiva, donde se cruzó con Gregorio Edgardo Urraco, un señor de 57 años, con anteojos y pelo canoso.

Después de estar un rato juntos, Urraco se unió al grupo de amigos de la víctima y al terminar la fiesta se ofreció a llevarlos a cada uno a su casa con su auto.

Según trascendió, el agresor llevó a todos y luego se quedó solo con la víctima. Pero antes de que se bajará su amiga, le dio la imagen que el fotógrafo del boliche le había sacado a ella junto a Urraco. “Cualquier cosa, estoy con éste”, le advirtió, sin saber aún que eso la salvaría.

La mujer nunca llegó a su casa y tras ser violada pudo comunicarse con su amiga. “Ayúdenme, no sé dónde estoy”, “No me llamen”, “Este hombre no me quiere llevar a Rosario”, “Todo el tiempo me quiere cog...”, fueron algunas de las palabras que dijo.

Sus amigos se acercaron hasta la Comisaría 15° para hacer la denuncia y entregaron como prueba los mensajes y la foto del boliche junto al violador. Horas más tarde, la Agencia de Investigación Criminal de Santa Fe logró identificar al presunto secuestrador y dar con la dirección.

La Policía llegó a la casa, en el departamento de San Lorenzo, salvaron a la mujer y trasladaron al hombre a la comisaría. Urraco quedó imputado de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.