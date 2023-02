Luego de la denuncia por abuso sexual de la influencer Florencia Moyano contra el actor Juan Martino, se conocieron los detalles de la presentación por la que denunció por varios episodios de acoso y abuso sexual ocurridos cuando ambos compartían casa en el reality show "El hotel de los Famosos".

Allí. Moyano explicó que la actitud de Juan Martino pasó de amistosa a bélica "cuando comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él pero no quería tener relaciones sexuales. Eso hizo que sustituya los intentos de conquista por conductas violentas tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia".

Además, la joven agregó: "al principio lo hacía de manera solapada, encubierta, es decir; me reclamaba cosas, me hacía sentir mal, pero al comienzo no lo hacía delante de todos, y tampoco era una actitud constante".



Tal contextualiza Minutouno, esta semana salió a la luz una instancia en la que Martino y Moyano protagonizaron un cruce que toma un significado especial a la luz de la denuncia por abuso sexual. Ese roce verbal se produjo a 10 días de que ambos participantes se conocieran en "El hotel de los famosos", y la denunciante afirmó que el detrás de escena era aún peor.

Tal consta en la denunciante de Flor, el maltrato verbal y las insinuaciones de Martino cuando compartió dormitorio con ella tras ganar un juego fueron "la alarma a la cual no pude reaccionar", y luego relató el primer abuso sexual que sufrió tras esa escalada: "el denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola."

"Estos son los actos que comenzaron a doblegar mi voluntad", señaló Moyano, quien además se refirió a la falta de empatía de su entorno. "Lo veía tan seguro, sintiéndose tan impune, al punto tal de humillarme delante de mis compañeros después de tocarme sin mi consentimiento", expresó.

El segundo hecho de abuso sexual ocurrió en el baño de las instalaciones del realtiy, cuando ella entró a lavarse los dientes y el denunciado entró detrás suyo "de manera intempestiva" para besarla, tocarla "y demás", pero sin el micrófono de la producción "para que no se escuche".

"Constantemente intentaba bajarme la ropa, cuestión que, lógicamente, me ponía muy incómoda y en un lugar de vulnerabilidad e indefención total", resaltó Moyano en la presentación judicial que se volvió pública este viernes.



"Pero, una vez que sucedían estos hechos él seguía como si nada, maltratándome, insultándome, humillándome, y nada pasaba, es decir, no había ninguna consecuencia para él", señaló Moyano, a pesar de que el acoso y abuso sexual ocurría en un reality show "donde supuestamente estamos protegidos porque estarán los ojos de la sociedad viendo nuestra conducta".



Pero "nadie hacía nada", contó Moyano. "Hasta algunos compañeros me han llegado a insistir, producto de la construcción que hizo el denunciado en mí", dijo la joven, que llegó a protestar cuando el denunciado le "metió el pie en la cola" cuando estaban en la pileta de la casa. "Una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales, a lo que me negué.

En otra ocasión cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones, situación que logré repeler", recordó la mujer. Otra instancia de abuso sexual ocurrió, de nuevo, en el baño de la casa. "Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro, sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritualmente y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada", recordó.

“Finalmente, el jueves 24 de noviembre de 2022, yo me enojo con él porque en un juego en el que decíamos lo mejor y lo peor del otro, en su accionar perverso y manipulador (...) me expone delante de todos dando a entender que yo era débil, y que sólo era una chica linda que nadie iba a recordar, que no generaba nada al programa porque era muy buena y tranquila”.

“Esa noche, cuando me voy a dormir, él llega al cuarto, me pregunta qué me pasaba. Después de eso, nos acostamos en mi cama. Y me dice que tenía que elegir entre el don de la sabiduría o el de la inteligencia. Siguiéndole la corriente, le digo el de la sabiduría. (...) Seguido de eso, me dice que me quiere sentir. Y yo le digo que no, que no quería. Intento utilizar las cámaras como excusa, le digo que estaban grabando. Y me dijo que él sabía que las cámaras no funcionaban y no grababan, que no se veía nada porque no estaba la cámara infrarroja. Sin darme tiempo para contestar y sin negativa a tener relaciones sexuales con él y todas las cosas que le manifesté, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar”.

“Yo estaba en shock. No me movía y no quería decir nada porque estaban los demás compañeros en el cuarto y no quería que vean que entre nosotros estaba pasando eso. Yo solo deseaba que se termine y que se vaya. No tenía forma de salir”

"A los minutos, entró Nicolás, el productor de la noche, y tiró una caja de preservativos", dando a entender que los productores pensaban que era una situación consensuada entre ambos. La única intervención de la producción de "El hotel de los famosos" dejó a Moyano indefensa ante su abusador, y al día siguiente "una productora de la mañana, Florencia, me vio angustiada ante el episodio. Fuera de cámara le comento lo sucedido, ella actúa al instante, me dice que iba a comunicar lo sucedido a producción. Yo busco a Flor Ventura y le cuento lo que pasó la noche del jueves. Hasta que me llama la producción y me aislaron para hablar con la psicóloga. Ella me dijo que a él lo iban a echar del juego, que todo iba a estar bien. Yo estaba completamente bloqueada. Al rato viene Pablo, el director de la productora, para decirme que ya lo habían echado del programa al participante y que cuente con ellos para lo que necesitara"

Tal resume M1, no fue sino hasta que Moyano estuvo en contacto con su hermana que cayó en la cuenta de que había sido víctimas de abuso sexual en reiteradas ocaciones, y sobre "la ausencia de canales de protección que tiene una mujer que decide participar de un reality y ante los ojos de toda la sociedad es humillada, denigrada y abusada".

“Hablando claro, algunas personas que hacen a la producción han sido testigos de los primeros actos de violencia verbal y psicológica y decidieron mantenerse indiferentes ante la conducta denunciada”.