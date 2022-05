"Es un tipo (Alfredo Casero) que respeto mucho, me parece que es mucho más inteligente y capaz de lo que viene demostrando últimamente, no entiendo cuál es la grieta si para mí tiran para el mismo lado", arrancó Mariana Diarco.

Y continuó: "Lo que le dijo al Dipy me parece una opereta berreta, barato y un golpe bajo de algo que pasó en 2015 y ya aclaré en su momento", dijo la miediática y conductora en diálogo con Juan Etchegoyen.

"No voy a permitir que me embarren en medio de una operación política de la cual no tengo nada que ver, borran mi nombre de ahí y me sacan de ahí, y si tienen que pegarle al Dipy o a quien carajo quieran pegarle le pega con otra cosa pero a mí no me meten, yo no tengo nada que ver y no creo que Casero esté peleando por el bolsilo de la gente, pelea por el bolsillo de él y me parece bien pero yo no tengo que quedar en el medio", añadió.