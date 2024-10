Se llama Mariana Abigaíl Silva, es subinspectora de la policía de San Luis y fue detenida al intentar huir luego de asesinar a sus hijos de 2 y 7 años.

Un plan macabro: para cometer el crimen, la mujer primero abrió el gas de su vivienda para dormir a los menores, después les cubrió la cara con almohadas y les efectuó dos disparos en la cabeza.

Antes de huir de su ciudad, Juana Koslay, Silva dejó una carta en la vivienda, y llamó a familiares y compañeros de trabajo para confesar el crimen. Por lo que a las pocas horas fue rastreada y localizada en las cercanías del dique Cruz de Piedra. Y claro, fue detenida.

Qué dice la carta que dejó

“Ni Jonathan, ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños, perdón, perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo perdón por no poder seguir más. No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, que necesito que estemos juntos”