"Él no formaba parte de una banda de pedófilos, era un pederasta que actuaba individualmente. No sé qué hizo antes y después. Yo sé lo que me pasó a mí con él".

"Si le molesta o está enojado, imaginate lo que es para mí verme en un titular como víctima. Me gustaría que me dejen de preguntar qué me pasa a mí, si lo veo enojado, triste, si se va o vuelve al país. No me importa. No quiero que me importe".

Estas fueron algunas de las frases que dejó Lucas Benvenuto en su charla con Karina Mazzocco en Ushuaia, donde reside actualmente, alejado de las cámaras y las miradas ajenas.

"Fue un proceso muy duro y siempre sentí que la relación con Jey Mammón era muy diferente al resto. Me metí sentimentalmente. Vos podés decirme que era una relación de novio o exnovios, pero estamos hablando de una persona de 36 años con una de 14".

A propósito de las entrevistas que dio el conductor -que viajó a España el último fin de semana- dijo que "le dio asco" la forma en que naturalizó la relación que habían tenido.

"Hoy, a los 30 años, escuchar eso en un adulto me da asco. No puedo. Creía que está mal, pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos, en su cabeza, entonces no lo ven como algo malo".