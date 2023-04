El viernes pasado, Jey Mammon habló por primera vez en los medios, luego de la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra por abuso sexual cuando era menor de edad.

Luego, Mammón volvió a hablar en la tele y lo hizo en una polémica nota con Baby Etchecopar.

Por este motivo, este miércoles, Benvenuto hizo además una trasmisión en vivo en la que insistió con las denuncias: “No me vas a volver a romper nunca más”.

“Nos amanecimos todos con una nota de audio que yo ya dije que existía y mi abogado ya contó en todas las notas”, señaló respecto al material difundido en el programa Basta Baby.

Lucas contó que decidió hacer ese vivo a desautorizando las recomendaciones de de los terapeutas: "Estaría bueno que pasen todas las notas de audio. Sobre el audio y escuchándome, me doy cuenta que aún me siento culpable y que necesito mucha ayuda psicológica".

"Con todo esto me hago fuerte pero también me hago mierda, mis traumas fueron ocasionados por este cerdo pero también por todos los que me abusaron desde los 10. Todo lo que soy hoy es por mi propia reconstrucción", señaló.

También se refirió del Juicio por la Verdad, y explicó: "necesito estar bien y soltar esto de una vez. Se está hablando mucho del juicio por la verdad pero no lo quiero, yo quería un juicio de verdad".

"Se me quiere poner una capa de héroe que desbarata bandas de pedofilia. Pero a los meses están libres, todos están en su casa y este inútil también está en su casa. ¿Qué héroe me puedo sentir yo? Pero no saben lo bien que me hizo hablar”, admitió.