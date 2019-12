Salieri de Nik on Twitter

Además, Salvia consideró que la UCA ha sido víctima de una operación comunicacional en las redes sociales que trata de esconder "los problemas reales".

Un nuevo informe de del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, generó una batalla campal en redes sociales, que, desde el fin de semana no ha parado y que deja a la Universidad como una "operadora del kirchnerismo".

Sin embargo, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, salió a defenderse y aclaró que se trató de un mal entendido o en su defecto de "una publicación malintencionada para desprestigiarnos".

La furia se desató en los macristas cuando la UCA reveló en un informe el fin de semana que la pobreza según el Indec rondaría entre el 32% y 34%, cuando anteriormente, el observatorio UCA había dicho que la cantidad de pobres en el país alcanzaba a un 40.8%.

Salvia, en diálogo con radio La Red, aclaró, en primer lugar, que desde la UCA nunca han rectificado el número, y que para ellos la pobreza en la Argentina sigue siendo del 40.8%.

Y agregó: "Hemos sufrido una operación comunicacional en las redes. Ha habido intereses malintencionados en que nosotros rectificamos nuestros datos, pero nada que ver, no modificamos nuestra estimación. La pobreza aumentó en los últimos 2 años, aumentaron los precios por sobres los ingresos y bajaron la cantidad de trabajo, esa es la realidad".

"Nunca vamos a esconder la pobreza, cambie o no el Gobierno", disparó.

Asimismo, Salvia explicó que la confusión sobre las dos cifras de pobreza se trata de dos estudios con 2 metodologías totalmente diferentes.

"La supuesta rectificación fue una nota metodológica que surge por los datos del Indec, nosotros chequeamos el informe del indec y decimos, en efecto, si uno utiliza los datos que informó el indec el 19 de diciembre es cierto, para el indec los índices de pobreza no cambian. Es una nota metodológica técnica lo que generó todo esto", explicó.

Salvia admitió que "nos extraña mucho" que la UCA haya sido blanco de críticas, pero que su número inicial de casi el 41% quedará confirmada cuando el Indec de el informe en marzo de 2020 "y ahí quede confirmada esta tendencia", dijo.



Además, comparó la situación que viven actualmente con el año 2015, esta misma situación la sufrimos como equipo en dic de 2015 "cuando dijimos que el kirchnerismo dejaba una pobreza del 29% fue igual, nos destrozaron", añadió Salvia.

Y respecto a las acusaciones de operadores políticos agregó: "claro que hay operaciones mediáticas y políticas sí, pero yo no las conozco, yo no me manejo así".

"Es más fácil discutir cifras y construir relatos que atender los problemas reales", añadió Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que consideró que como algunos datos "no les gusta a una parte de la sociedad, se busca descalificar a la UCA", puntualizó.