Es sabido que Nicolás Wiñazki no es muy preciso a la hora de informar y no chequea la información antes de escribirla. Tal vez no haya pasado por una escuela de periodismo o simplemente lo haga a propósito.

Pablo Duggan que escribió un libro sobre el suicidio del fiscal le hizo un par de correcciones importantes al periodista de Clarín.

“Hola @wwnicolas , estaría bueno que leyeras antes de escribir. ¿Cómo vas a decir que la pericia de Gendarmería no fue objetada por las partes? Los peritos de Lagomarsino la objetaron duramente. https://t.co/nBDuOhOnfH”— Pablo Duggan on Twitter Link Pablo Duggan on Twitter

“También @wwnicolas metiste el error más grosero en la tapa de Clarín que hayamos visto. La corte intervino en el caso embajada, no AMIA. Pero bue...”— Pablo Duggan on Twitter Link Pablo Duggan on Twitter