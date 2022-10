Invitado a la mesa de La Noche de Mirtha, L-Gante protagonizó un tenso momento al aire al hacerle un fuerte reproche a la conductora por un comentario que le hizo fuera de cámara.

En vivo, en el primer tramo del programa, el músico sorprendió a todos con su comentario.

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, largó la conductora, en referencia a la pequeña que el cantante tuvo con Tamara Báez, de quien se acaba separar recientemente en medio de rumores de romance con Wanda Nara.

Ante eso, L-Gante, soló: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.