Después de varios días de ser denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, Jey Mammon este miércoles realizó publicó un video para romper el silencio y armar su segundo descargo.

Anteriormente, había publicado un comunicado escrito en sus redes sociales para defenderse. Sin embargo, ahora el suspendido presentador de La Peña de Morfi (Telefe), recurrió a su cuenta de Instagram para exponer su postura.

"Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, no sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando. Es nuevo para mí”, indicó Jey Mammon.

"Hace una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados los que les voy a decir y no me sale, no puedo. No tengo las fuerzas”, agregó.

Y luego, fue contundente en su defensa: “Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”.

Sin embargo, reconoció haber mantenido un vínculo con Benvenuto y aseguró que lo conoció cuando el joven tenía 16 años. “Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. Nos conocimos e intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo”.

Y sobre el final, el conductor acusado de abuso sexual aclaró no querer "un arreglo y un pacto entres las partes, no quiero nada de eso". "Necesito el juicio a la verdad", insistió.

"Los elementos están para que yo pueda llevarlo a cabo. Ahí se encargarán las personas que tengan que hacerse cargo de lo necesario, pero yo lo necesito. Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias", cerró.