El escándalo con Marcelo Corazza parece haber pateado el avispero y otras causas por presunto abuso de menores comenzaron a conocerse.

En el caso de Jey Mammon, un joven denunció que cuando tenía 14 años fue abusado por el conductor. El denunciante en realidad no nombró a Mammon pero dijo que era un conductor de Telefe que también es músico por lo que todas las miradas fueron para el lado del conductor de Morfi.

Por su lado Jey Mammon restringió sus redes para no recibir mensajes de odio pero aún no se expresó al respecto. Aún no se sabe si estará al frente de su programa de los domingos o si habrá un reemplazo para dejar pasar el agua bajo el puente.