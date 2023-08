Cuando Maggie Vigil se encontró en el subterráneo con el matrimonio formado por Kantuta Killa y Wari Rimachi, “abuelos” de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli, no subo cómo reaccionar, trató de tomarlo como algo gracioso pero terminó discriminándolos.

Obviamente en el piso también había un grupo de ignorantes que la alentaba y se reía lo que fue denunciado por el INADI.

Ahora el matrimonio de indios habló en un acto y contó cómo se sintieron al ser discriminados y denunciaron xenofobia.

¿Que fue lo que pasó?

“Íbamos en el subte y esta señorita notera y el camarógrafo nos empiezan a hacer preguntas sorpresivamente. Saludamos en quechua y después tradujimos, pero no hubo tiempo para hacer esta traducción porque empezaron a reírse y a hablar en tono peyorativo”, dijo a Télam Kantuta Killa, abogada de profesión y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años.

“Mi esposo habló de lo que es el buen vivir diciendo que es no robar, no mentir, no engañar. Son principios de nuestro pueblo. Y ahí dijeron: ‘bueno, qué opinan de este programa’, y mi esposo dijo que le parecía que no estaba bien, que tenían que renovarse y que esta cultura, este respeto, había que enseñárselos a los chicos en el colegio”, agregó la mujer.

Luego, la movilera les consultó de qué querían hablar y Kantuta sugirió hacerlo sobre el Tercer Malón de la Paz. La notera preguntó: “¿el Tercer Malón de la Paz, vienen a traer paz?”, demostrando una ignorancia total.

La abogada asintió y agregó que cuando empezó a hablar sobre eso “me taparon la boca con otra pregunta para que no me exprese y aparte, desde el piso, ya estaban diciendo un montón de cosas altamente irrespetuosas, de bullying, discriminatorias”, completó.