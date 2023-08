Un nuevo y triste capítulo sale a la luz sobre el médico que estuvo implicado en la muerte del panelista de espectáculos, Mariano Caprarola, como también en la salud de Silvina Luna y otras personas que se vieron afectadas por sus prácticas.

Ahora nuevos audios de Aníbal Lotocki se dieron a conocer en el programa LAM, y realmente causan conmoción por su nivel de desinterés por la salud de los que fueron una vez sus pacientes.

El audio va dirigido al marido de una paciente que le escribió preocupado por fuertes dolores que tiene su pareja, lo que Lotocki respondió: "Probablemente, tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno que no se lo puede identificar porque no está en la tomografía”.

Pero luego el siniestro médico se refirió a la muerte de Mariano Caprarola de una manera despectiva e insólita: "Tampoco me puedo hacer cargo de lo que dicen en la televisión. Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, no sé qué paso, o se desangró. No habla de quién hizo la mala praxis”.

Por último, Aníbal Lotocki señaló: “Yo lo operé hace 13 años y no tengo ni siquiera una denuncia, nada con este muchacho. Esto es todo habladuría de la prensa, tampoco me voy a hacer cargo de eso”.