Crimen de Fernando Báez | Hablaron los padres de Juan Guarino: "No hizo nada"

Mientras avanza la investigación sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, por primera vez desde que Juan Pedro Guarino fue liberado, sus padres hablaron con la prensa desde la puerta del barrio privado en el que viven, ubicado en la localidad de Zárate.

“Es muy doloroso esto, nosotros tenemos nuestro hijo acá y no quiero saber lo que está sintiendo el papá de Fernando, y nos sentimos mal todavía, y no hicimos nada, Juan Pedro no hizo nada”, sostuvo el padre del joven.

En este sentido, el hombre aseguró en que su hijo “estaba alejado y nunca se metió” en la golpiza que acabó con la vida de Báez Sosa, mientras que su madre destacó los resultados de las pericias e insistió en que “la misma gente lo alejó”.

Por último, Raúl Guarino no quiso responder sobre cuál era la relación de Juan Pedro con sus amigos, mientras que si bien reconoció era “difícil tenerlo preso si era inocente”, indicó que ellos “creen en la Justicia”.

Ambos, además, reiteraron sus condolencias hacia la familia y los amigos de Fernando. “Queremos hablar con su familia pero este no es el medio indicado”, añadió Guarino.