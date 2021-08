Matías Morla es sinónimo del "maldito entorno" que la Justicia investiga tras la muerte de Diego Armando Maradona, el máximo ídolo de nuestro país. El abogado mantiene una batalla legal con las hijas del Diez con declaraciones o posteos cruzados casi a diario.

Este lunes, Gianinna Maradona realizó el suyo, visceral, conmovedor, desgarrador. Sin más palabras, esto escribió en su Instagram la hija de Diego: "Necesito abrazarte así. Tener esa cara de felicidad plena. Mi hijo, mamá, Dal y vos. Todos juntos. Nada ni nadie me va a devolver esa sonrisa. Juro por esa felicidad que voy hacer justicia por no tenerte más acá conmigo, x haberme robado la posibilidad de abrazarte, de tenerte así, de que veas crecer a tus nietos, de verte disfrutar. Mi amor está intacto aunque lo hayan querido ensuciar. El amor verdadero no se mancha!!!!. Sos lo que haces y vos me agarraste de la mano cada día, cada segundo de tus últimos días internado, de los últimos perteneciendo a este plano. Perdóname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos. Será justicia. Te lo juro".

Es para llorar perdónenmeee...