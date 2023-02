El intendente de Rosario, Pablo Javkin, le respondió a Miguel Ángel Russo, que días atrás dijo en conferencia de prensa que Rosario Central no consigue refuerzos por la violencia que se vive en la ciudad Rosario.

“Las complicaciones del libro de pases fueron muchas. Nos encontramos incluso con esposas (de jugadores) que no quieren venir a vivir a Rosario por la violencia e inseguridad con la que se vive. Es una realidad, es muy duro y me duele decirlo, pero chocamos contra eso también”, dijo ‘Miguelo’.

Este jueves, el jefe comunal consideró que las declaraciones del entrenador del Canalla no tienen asidero ya que el propio Russo vive en Rosario. “Una dificultad dirigencial hablando mal de la ciudad. Lo que hago mal yo es mi responsabilidad, no de la ciudad”, afirmó Javkin en Radio2.

Dijo que el narcotráfico es un problema que atraviesa a la República Argentina: “La droga, las armas, nos llegan. Me niego a tratarlo como si fuera hecho local. Hay sectores de la capital y el conurbano que están igual o peor que nosotros”.

Y concluyó: “Este no es un problema que originamos los rosarinos. Somos víctimas de ser un enclave logístico de un país que no controla el narcotráfico, no escucha a los presos en las cárceles, no enfoca su trabajo en controlar. No mientan, no sucede solo en Rosario”.



El dato del que se hizo eco Miguel Ángel Russo es el difundieron los medios locales este año: que en 2022 hubo récord en cantidad de homicidios -287 muertes violentas- en Rosario.