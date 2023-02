Sucedió el sábado pero las imágenes se conocieron al comienzo de esta semana. Los dueños de una ferretería de Neuquén sufrieron un violento asalto, perpetrado por dos delincuentes encapuchados que ingresaron al comercio y se llevaron la suma de 600 mil pesos y tres celulares.

“Ingresaron por la puerta que da al patio, yo justo había entrado la camioneta y quedó el portón abierto”, contó Bárbara, la propietaria del comercio en diálogo con LU5. Y precisó: “Lo agarraron de la cabeza al chico que estaba adelante, le pusieron el arma en la cabeza y lo llevaron hacia atrás dónde yo estaba, intenté sostener la puerta, pero fue imposible”.

La mujer admitió que el momento más violento que fue cuando le pusieron el arma en la cabeza a ella y tiraron al piso a una amiga que la acompañaba. “La plata, la plata, me pedía uno, le dije dónde estaba y después me preguntó por la caja fuerte", siguió, y completó: "Le respondí que estaba adelante, por lo que me lleva adelante y ahí el otro le dijo `los de enfrente llamaron a la policía` y se fueron”.

Lo robado fue la recaudación de varios días de trabajo, por lo que se estima que los ladrones podrían contar con algún dato. Por estas horas, efectivos policiales iniciaron una investigación para intentar dar con estos y detenerlos.