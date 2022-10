A mediados de agosto, Ezequiel Cirigliano fue noticia porque la policía lo detuvo por un supuesto intento de robo a mano armada. Sin embargo, pese a la aparición de videos de vecinos que evidencian el violento accionar de los policías y cambió la carátula de la causa, el ex River sigue detenido en la comisaría 1° de Caseros.

Según denunció Flavia, la mamá del futbolista, Ezequiel "si tenía un arma no era para ningún hecho delictivo, sino para dañarse a sí mismo... Ezequiel sufre de una depresión muy grande desde hace mucho tiempo, está muy triste, jamás le haría daño a nadie. Necesito que por favor me ayuden a que lo liberen y me dejen llevarlo a una clínica. Hace más de diez años que sufre depresión, pero de la pandemia para acá no la puede manejar, tiene muchísima tristeza"

En el programa Nosotros a la mañana, de El Trece Flavia contó que Matías Almeyda está ayudando muchísimo: “Está en comunicación conmigo y con los abogados. Él le puso su psicóloga que lo fue a ver a la comisaría”.Y también que a ella la convenció Fernando Signorini -histórico preparador físico de Diego Maradona- para hablar con un medio.

Su testimonio es tan dramático y de un sentido común insoportable que da escalofríos.