El 'católico, pro vida, anti-marxista' que fue escrachado y denunciado por acoso sexual

El crecimiento de las ideas de extrema derecha en la Argentina, con exponentes como el de Milei y José Luis Expert dan lugar a nuevas expresiones de odio contra las mujeres, los feminismos y las diversidades.

Ya hace tiempo que se habla en EEUU de los incels. Varones que sienten que no tienen la capacidad de encontrar mujeres con quienes estar por una supuesta culpa del feminismo y el empoderamiento. Y no dudan en volcar su odio.

Justamente, por estos días se conoció en La Plata la denuncia de varias mujeres hacia un varón de nombre José Derman, de 38 años quien le manda fotos de sus genitales a mujeres y las ataca por ser 'feministas.

"Este señor es José Derman y hace meses me viene amenazando, y enviando fotos y videos de sus genitales a mí y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por él, contactate conmigo", escribió en su cuenta de Twitter Florencia Zerdá, abogada especialista en violencia digital.

Lo curioso, o no tanto si se piensa en la ideología de los incels, es que el denunciado no niega los hechos. "No me estoy justificando por las cosas que están por circular en mi contra, pero sí les aseguro que ya ni me importa afrontar las consecuencias. No sé lo que es tener novia a los 36 años. Solo 2 veces pude tener relaciones sexuales con una mina de onda y, después, no pude lograr más nada”.

El sujeto en cuestión se define como "católico, pro-vida, anti marxista y anti cuarentena", milita en el espacio de ultra izquierda "Fuerza Unidaria Argentina", y en su cuenta de Facebook se jacta, entre otras cosas, de realizar pintadas en unidades del Frente de Izquierda.