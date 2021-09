Nadie debería sorprenderse con estos datos. El coronavirus afloja su mortalidad y casos y no es casualidad, sino producto de los intensos meses de trabajo del Gobierno y los trabajadores de la salud que se pusieron al hombro la campaña de vacunación más importante de la historia del país.

En las últimas 24 horas, apenas se registraron 87 casos de coronavirus y ningún residente fallecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Con estos registros, es la tercera ocasión en el año en que no se reportan residentes de CABA fallecidos. La primera vez fue el miércoles 22 de septiembre, cuando además tampoco hubo decesos de personas no residentes, y la segunda fue el 25 de septiembre, cuando hubo tres decesos de no residentes.

De acuerdo con el reporte de la situación sanitaria, tampoco se registraron fallecimientos correspondientes a personas no residentes en la Ciudad y se notificaron 36 nuevos casos, con un total acumulado que llegó a 361.189, mientras que 77 personas fueron dadas de alta (en total 342.238).

El sistema de salud indicó que la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud es del 7%.

Se informó que 558 camas de terapia intensiva están disponibles sobre un total de 600, ya que están ocupadas 42 plazas.

En la Provincia los números también son alentadores. En el distrito más poblado del país, solo se registraron 186 casos en las últimas 24 horas.