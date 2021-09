Novedades en la causa sobre la muerte de nuestro máximo ídolo: Dalma y Gianinna Maradona solicitaron que la causa por la muerte de su padre no se agote con las responsabilidades en la parte médica.

Las hijas de Diego Maradona reclamaron que se profundice la investigación para saber si había alguna razón por la que su papá “debía morir” y que se cite a declarar como testigos a cinco miembros del “entorno”, entre ellos, el exapoderado Matías Morla.



Fuentes judiciales informaron a Télam que todos estos pedidos fueron expuestos en un escrito –al que Télam tuvo acceso-, que fue presentado el martes en la Fiscalía General de San Isidro por los abogados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, quienes representan en la causa a las hijas del “10” como particulares damnificadas.



“Una vez más nos preguntamos, no por qué Diego Armando Maradona murió, sino por qué debía morir”, afirman los abogados de las hijas mayores del excapitán de la selección argentina.



“Luce por un lado el óbito como hecho médico, y en una dimensión superadora, el homicidio del Sr. Maradona”, señalan los abogados y se preguntan: “¿Ha sido la mala atención médica, el seguimiento del paciente, un control externo, etc, la causa exclusiva de la muerte, o en su defecto se ha producido en calidad de última y fatal consecuencia?”.



“¿Median elementos superadores al propio hecho médico, en la muerte de quien en vida fuera Diego Maradona? ¿Sí como tal los hubiere, cuáles fueron los mismos?, quién los ha propiciado?, qué grado de responsabilidad criminal media en los mismos?”, indica el escrito.



Para la querella, de las testimoniales y las indagatorias surge que “dentro de la expresión poco afortunada de ‘entorno’, se ubican un cúmulo de personajes con un manejo absolutamente discrecional de la vida del occiso, como así también de sus vinculaciones, afectos, adicciones, su patrimonio, su aislamiento, su supresión de voluntad, y hasta su sometimiento a servidumbre”.



Guntin y Sverdlik Warschavsky le atribuyen a esas personas cuestiones como “el suministro de estupefacientes, alcohol” y el doblado de “las firmas del malogrado Maradona”.



“En resumen solicitamos que se siga investigando (ya que hacia mediados de octubre de 2021 se estaría cumpliendo el plazo para elevar la causa a Juicio) porque entendemos no estaría agotada la investigación penal preparatoria”, afirman.



Por ello, le dicen a los tres fiscales de San isidro a cargo de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, que se oponen a la “elevación a juicio” de la causa como está hasta el momento, que “se amplíe la investigación” y “como medidas de prueba”, se cite a declarar a Morla, a su cuñado Christian Maximiliano Pomargo;.”quien era secretario personal de Maradona y convivía con él; al sobrino del exfutbolista Jonathan Esposito, quien también convivía en la casa de Tigre; a la contadora Andrea Verónica Trimarchi; y a la escribana Sandra Verónica Iampolsky.



Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación penal en la justicia de San Isidro.



Por el caso, hay siete profesionales de la salud imputados por "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión.