Ocurrió en la calle Chacabuco, de José C.Paz, donde una camioneta Toyota Hilux atropelló a un auto detenido que tenía a su conductor adelante tratando de solucionar un desperfecto mecánico y quedó aplastado contra el auto de un amigo que se había acercado a ayudarlo.

El conductor de la camioneta no solo no se quedó para socorrerlo sino que después de zafarse del amigo, escapó para no afrontar las consecuencias de su acto.

Gabriel, el joven herido, se encuentra hospitalizado y las secuelas del impacto aún no fueron determinadas.