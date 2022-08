El herido fue trasladado por un helicóptero del SAME al hospital Francisco Santojanni, aunque fuera de peligro.

Ocurrió a la altura de la calle Suarez, sentido a capital, cuando una camioneta Ford Ranger frenó delante de un camión que transportaba un contenedor, lo que provocó que la caja contenedora golpeara contra la cabina y la desprendiera con el conductor en su interior, según dijeron fuentes policiales.

El camionero no fue aplastado pero sufrió heridas que no fueron consideradas de gravedad, no obstante lo cual fue evacuado por un helicóptero que descendió sobre la autopista.

En los carriles que conducen a la ciudad de Avellaneda, pero a la altura de la calle Finochietto, y a raíz de la detención de curiosos, una moto y un auto protagonizaron un incidente que terminó con el motociclista con heridas menores.

La policía cortó, en principio, el tránsito en las subidas a la autopista, lo que produjo un gran congestionamiento en la zona de la Estación Constitución y en Avellaneda, situación que se fue formalizando lentamente cerca de las 18 por la reapertura de algunos carriles.