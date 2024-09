La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es responsable de la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos nacionales, así como de los recursos de la seguridad social y el control del comercio exterior.

Si un contribuyente no abona las cuotas mensuales del Monotributo, estas se acumularán como deuda. No obstante, tras un período específico, dichas deudas prescriben, lo que implica que dejarán de ser exigibles y no podrán ser reclamadas por el fisco.

Cuándo prescriben las deudas del monotributo de AFIP en octubre 2024

De acuerdo con la información oficial de la AFIP, las deudas del Monotributo prescriben a los cinco años desde su contracción.

Esto significa que, una vez transcurrido este período, el organismo no podrá exigir el pago de dichas deudas, lo que permite a los contribuyentes liberarse de esta obligación si no han realizado ningún pago durante ese tiempo.