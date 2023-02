Entre lágrimas y abrazos, la comunidad educativa se congregó desde las 9 de la mañana en la escuela ubicada en la calle Matheu 1472, en el barrio de San Cristóbal, donde trabajaban alrededor de 90 docentes y no docentes, y asistían unos 450 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, 50 de ellos con discapacidad.

En diálogo con Télam, Paula Rossi, mamá de una alumna con síndrome de Down que comenzaría tercer grado de primaria, aseguró que es "una situación muy difícil" para toda la comunidad educativa.

"Particularmente mi nena tuvo un retroceso tremendo, todo este cambio la ha perjudicado. Estamos trabajando con su psicopedagoga y su maestra integradora para que lo pueda sobrellevar de la mejor manera", expresó la mamá, quien resaltó "la angustia" que están atravesando tras conocerse la decisión de cerrar el establecimiento.

"No tenemos todavía respuesta del Ministerio de Educación porteño", informó Rossi, quien llamó a "la solidaridad de las escuelas" para dar respuesta a los "más de 250 niños que no están escolarizados" y también "las 90 personas que quedaron sin trabajo".

Las familias y el personal del colegio, incluidas algunas autoridades, recibieron el lunes pasado la notificación telefónica del cierre del lugar desde el 1 de marzo por parte de los propietarios y su representante legal, a días de que comience el ciclo lectivo.

En tanto, el rector de enseñanza media de Nuevo Horizonte, Ramón Benítez, dijo que se encuentra tomando "las acciones correspondientes para seguir garantizando la escolaridad de los alumnos".

"Esta medida intempestiva nos cayó de sorpresa. Pero esta decisión ya estaba tramitada hace rato, es una falta de respeto que no nos hayan avisado con tiempo para mitigar el impacto para las familias y los docentes", apuntó Benítez en diálogo con el canal TN.

Asimismo, el rector cuestionó que hasta diciembre pasado el personal del establecimiento educativo estuvo "realizando entrevistas de admisión" y que "en ningún momento nos manifestaron el cierre de la institución".

"El emergente es acompañar a las familias a encontrar vacantes hasta el último día. Se nos hace imposible estar acompañando a las familias y al mismo tiempo buscar un trabajo", dijo Benítez, quien trabaja en el colegio hace 10 años, primero como profesor de Geografía y desde julio del año pasado como rector del nivel medio de la institución.

"En defensa del acceso a una educación inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes" y "en defensa de los puestos de trabajo de docentes y no docentes" fueron los reclamos de la comunidad que acompañaron el abrazo simbólico a la institución. Días previos a la jornada, Benítez aseguró a Télam que junto al personal docente y no docente se están "organizando para que esto no sea rematado, que no sea un negocio inmobiliario" e indicó que no tienen "certezas ni información precisa sobre la situación financiera del colegio".

"Tanto para docentes y no docentes como para los chicos (la decisión de cerrar el colegio) es una sorpresa, no lo esperábamos para nada. Nos avisaron el lunes, cuando nos teníamos que presentar", expresó una docente del establecimiento educativo a TN.

"Estamos todos muy triste por los chicos, es muy difícil", añadió entre lágrimas otra de las profesoras, que acompañó el abrazo simbólico de la comunidad educativa, al grito de "No se cierra". Y continuó: "Esto no es una escuela improvisada. Somos muchos quienes trabajamos hace muchos años acá, que se quedan sin trabajo".

Por su parte, una mamá de dos alumnos de la escuela, uno de ellos con discapacidad, aseguró que "nadie dio la cara, lo único que nos dijeron es que vengamos a retirar la matrícula".

"Los papás que tenemos niños con inclusión no conseguimos fácil la vacante en muchos colegios, no porque no quieran, sino porque ya tienen el cupo que es máximo tres alumnos", aseguró.