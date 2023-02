Dipy llamó la atención de todos estas horas al anunciar que se va de las redes “por un tiempo”. Explicó que está pasando “uno de los peores momentos” de su vida.

"Hola a todos!! No estoy pasando un buen momento en mi vida así que por un tiempo me alejo de las redes... Gracias a los que me quieren y a los que no, también", precisó el cumbiero.

El referente de la ultra derecha se había alejado de la política y estaba dedicándose a su carrera musical. No explicó las razones por las que se encuentra en ese estado pero agradeció a todos los que le dan atención.

Luego, en una historia en Instagram dijo que tal vez suba contenidos musicales, pero no opiniones.

"Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Se qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no".

"La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron. No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos", se sinceró el Dipy.

Y cerró: "Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron. Pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear.. Gracias a todos…".