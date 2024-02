La mala situación económica que vive el país, que se vio reflejada en la inflación de enero, se agrava por la desatención del gobierno con miles y miles de pasajeros del AMBA que no pueden registrar la tarjeta SUBE.

Ante el aumentos de los boletos del transporte público, los usuarios se quejaron por las largas colas de hasta 6 horas para nominar la tarjeta SUBE y así abonar un boleto más bajo para los colectivos, trenes y subtes.

Para comprender la magnitud del problema, en el programa Argenzuela en C5N, la cronista Daniel Gian habló en la estación de trenes de Constitución con quienes intentan realizar el trámite de manera personal ante la imposibilidad de hacerlo por la web que quedó fuera de servicios hace dos semanas.

Soledad, una empleada de un call center, comentó: "Estoy desde las 11 de la mañana y mi marido vino a las 6. Es una vergüenza. Nosotros venimos de Lanús".Y agregó: "Espero que Milei (Javier ) vea todo esto. No se puede pagar nada y ni siquiera llegar a fin de mes".

Otra usuaria, de nombre, Teodora y tiene más de 3 chicos, advirtió que "los colectiveros si no tenes la SUBE cargada te hacen bajar". En cuanto sus gastos diarios confesó que "tuve que recortar carne, comida, azúcar, hoy con lo que gano no me alcanza".