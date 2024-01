Mientras en el interior Congreso se discute la Ley Ómnibus que pretende aprobar el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados, se registraron incidentes afuera del Parlamento entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

La protesta, encabezada por grupos de izquierda, se desarrollaba de manera pacifica hasta que efectivos de gendarmería y de la Policía Federal armaron un cordón para empujar a la gente sobre la plaza del Congreso con la intención de despejar las calles para la circulación del transito.

En ese marco, el móvil de C5N detectó a un efectivo de la policía que llevaba un parche de la bandera libertaria en la pechera. Al darse cuenta que fue identificado, el uniformado intentó tapárselo pero las imágenes ya lo habían dejado expuesto.

En su chaleco antibalas mostraba la bandera de Gadsden, símbolo de origen estadounidense, de fondo amarillo, en cuyo centro hay una serpiente de cascabel en espiral y en posición defensiva. Bajo la serpiente se lee la frase "Dont tread on me", que puede traducirse como "No pases sobre mí" o "No me pises".