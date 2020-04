Paulina cocina logró convertirse en una de las influencers culinarias más famosas e importantes del país por sus recetas fáciles con comidas del día a día. Al parecer, la envidia comenzó a florecer entre los chefs profesionales que se dedican a compartir recetas más sofisticadas en las redes sociales y salieron a atacarla con los tapones de punta.

Un grupo de cuatro que se hacen llamar "La chancha y los 20" realizaron un vivo donde la criticaron a más no poder por sus recetas "fáciles y obvias". Sin embargo, con lo que no contaron es que Paulina cuenta con el apoyo de sus fieles seguidores, quienes salieron a defenderla a través de Twitter, lo que la hizo convertirse en trending tópic.

El TT de Paulina me viene bien para decir algo que siempre quise decir: los académicos poniendo gates para que no pasen los autodidactas son insoportables. Metete el título en el orto, forro con complejo de superioridad, meritócrata chupabolas de la academia, te odian todos.

Miren: nos chupa un huevo si no les gusta Paulina Cocina. Ella es representante de la comida popular del día a día, agradable, rápida y efectiva. Si quieren hacer un plato afgano busquen en otro lado.

Quien oso pegarle a Paulina Cocina? Ocho años viviendo solo y odiando la tarea de cocinar porque no me salía bien hasta que empecé a consumirla a ella. No pasaran. pic.twitter.com/fU4ElIEoy1