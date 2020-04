A sus 68 años, Ricardo La Volpe finalmente colgó el saco: "Me cansé de dirigir", aseguró en las últimas horas.

Después de 36 años, donde dirigió a 14 equipos y dos selecciones (México hasta el Mundial 2006 y más tarde Costa Rica), el 'Bigotón' anunció que se retira, y no volverá a entrenar. Su último trabajo fue con el Toluca, en 2019.

"Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión, me cansé y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales", manifestó para ESPN el tercer arquero de la selección argentina en el Mundial 1978.

En el país, lógicamente, se lo recuerda por su frustrado paso por Boca en 2006. Estas son las reacciones más destacadas en las redes:

“Es un gran día para el deporte que nos gusta. Se retiró como DT el forro HDP de Ricardo La Volpe y será recordado como lo que fue: Un antiBoca de mierda que nunca ganó nada ni le aportó nada al fútbol.”— Hormiga Xeneize on Twitter Link

“- Se retiró Ricardo Lavolpe, una gran pérdida para el mundo del fútbol. - El mundo del fútbol”— 😷#DeLaBomboneraSeVanEllos 💙💛💙 on Twitter Link

“Se retira el bigotón Ricardo La Volpe y recordamos uno de los mejores momentos en la historia de la TV en México. https://t.co/FBlAERRSYj”— iaraem vahorlis on Twitter Link

“Adiós, Bigotón, no hubo muchos títulos, pero siempre hubo mucho futbol y enseñanza... 😢 https://t.co/6OlR7nYVto”— MedioTiempo on Twitter Link

“Se retiró Ricardo La Volpe”— jose luis damico on Twitter Link

“Gracias por todo profe Ricardo la volpe anunció su retiro total de las canchas, como DT. Uno de los mejores técnicos en la historia de México.”— En Propia Meta on Twitter Link

“La Volpe dice que no pagaría para ver al Boca de Bianchi. Una lástima Ricardito, porque hubieses aprendido la manera más fácil y simple de salir campeón, y no te comías el garronazo de ser el técnico más nefasto de la historia del club.”— Marcelo Merkato on Twitter Link

“Así que La Volpe se retira de la dirección técnica?? Yo pensé que como le tenía tanta envidia a Bianchi iba a intentar ganar aunque sea una Libertadores para ver cuánto pesa. Pero pobre, no le dio para ganar un torneo casi ganado con Boca...qué se pude esperar. Bigote cogido.”— Rodrigoool Bostero on Twitter Link

“Ricardo La Volpe sera recordado por haber recibido a un Boca casi campeón y hacer todo lo necesario para no ganar.”— Ponce on Twitter Link

“▶La Volpe, otra vez polémico: "No pagaría para ver al Boca de Bianchi, sí al River de Gallardo"”— Familia_cabj_info on Twitter Link

“Ricardo Antonio Lavolpe dice que no quiere dirigir más PEEEERROOOO quiere ser Director Deportivo - - - Ya por el amor de dios dejen el hueso...”— G O L D E N B O Y ⚽️️👍🏻 on Twitter Link

“La Volpe anunció que no dirigirá más. Criticado porque en 37 años como DT solo sumó un título de liga con el Atlante. Pero fue creador de un estilo que se convirtió en escuela, el Lavolpismo. Además, ha sido el DT que ha hecho jugar mejor a la selección en los últimos tiempos.”— Daniel Sandoval on Twitter Link