La política ya le dijo que no, y Cinthia intentó con el "humor". Pero lamentablemente tampoco tiene ese toque. No es graciosa, no es carismática, ni siquiera modula bien, pero algunos likes cosechará seguramente tal vez gracias a su escueto vestuario.

Tal vez es hora de reconocer que sólo sirve para bailar y vender cosas por las redes y hacer un papel un poco mas digno.