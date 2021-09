Flor de la V aseguró que Cinthia es una persona que sufrió mucho y que tal vez por eso se le justifican muchas cosas.

Pero Florencia aseguró que Cinthia demostró que no tiene nada para dar, no pude debatir, no puede hablar ni defender su idea.

Además consideró que lo único que pudo sostener es el desnudarse, cosificarse, ponerse una tanga y hacer lo mismo que hace siempre.