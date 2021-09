Carpincho: la fuerza política que sin aparato le ganó a Moreno y Cinthia Fernández

Quizás mejor que mirar las encuestas para anticipar los resultados, era centrarse en el furor insólito que habían despertado los carpinchos. Los problemas de una crisis económica (con pandemia mediante) y el desencanto de una política que no puede resolver los problemas suele tener como contracara los sobres con fetas de jamón, los mensajes de enojo y, como perla de esta elección: los carpinchos.

En varias mesas de Tigre, municipio que nuclea los barrios privados de Nordelta aparecieron boletas de carpinchos.

Las mismas estaban confeccionadas, con imagen, nombre y todo lo usual que se encuentra en un boleta real, pero por supuesto, estas eran apócrifas.

El hecho más notable se produjo en la escuela San José, donde las autoridades de mesa encontraron la boleta “Carpincho para Todos”.

Lo más saliente es que esta lista incluso le ganó a las opciones legales que se presentaron con las campañas más bizarras. Hablamos de la lista de Guillermo Moreno y la de Cinthia Fernández.

“Hubo mesas en los que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el carpincho sí. Es de no creer. La imaginación de la gente no tiene límites”, dijo contó un hombre que participó del recuento.