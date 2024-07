A través del Decreto 599/2024, publicado este miércoles, el Gobierno aprobó el acceso a cualquier aerolínea a nuestras rutas aéreas. El objetivo es desregular los cielos para que las empresas de afuera vendan por todo.

A mediano plazo será un golpe para Aerolíneas Argentinas, que deberá competir de igual a igual con las empresas extranjeras, en lugar de, como en todo el mundo, tener privilegios para defender la soberanía aérea.

La iniciativa permite también que haya más operadores de rampas y que cada aerolínea pueda elegir la empresa que le brinda el servicio.

Qué dice el decreto de cielos abiertos

“La actividad regulada por el presente reglamento se regirá por los siguientes principios:

a) Libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles.

b) Estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores.

c) Desregulación tarifaria.

d) Resguardo de la seguridad operacional.

e) Vigilancia operacional continua de los servicios autorizados.

f) Libertad en la fijación de frecuencias, en su caso, declarándolas inicialmente en su plan de negocios, para su análisis sujeto a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada.

g) Intervenciones de la Administración Pública Nacional limitadas y eficientes, de carácter digital/electrónico, tendientes exclusivamente a la preservación de los principios enunciados precedentemente.

h) Transparencia en la medición, asignación y utilización de la capacidad aeroportuaria”.

El peligro de perder Aerolíneas Argentinas

Para los libertarios, todo aquello que no da ganancia no debería existir. Qué pasa entonces con los habitantes de una región alejada del país, que sus rutas no son tan buen negocio, cuando Aerolíneas Argentinas no esté más.