Mientras el presidente Javier Milei y sus voceros mediáticos pretenden instalar un escenario económico favorable para la población, los índices de consumo y los testimonios de la gente marcan todo lo contrario.

La creciente dificultad para llegar a fin de mes, con sueldos que no logran seguir el proceso inflacionario, obligó a muchas familias a ajustar sus hábitos de consumo. El uso de la parrilla disminuyó un considerablemente y 8 de cada 10 personas eliminó o redujo el asado.

El móvil de LN+ salió a recorrer comercios y un carnicero expuso la dificil situación que deben afrontar sus clientes. “Hoy ya los 100 gramos de carne, que no llega a ser una milanesa, ya están en 700 o 900 pesos”, describió el muchacho.

Además, a diferencia del relato libertario, se refirió a los comentarios que le hacen las personas que se acercan a su local: "Me cortaron los remedios, no llegó con el alquiler, trabajo no tengo y ahí se pone todo complicado".