“Rompieron todo” dice Esteban Trebucq porque una cartonera llega a ser diputada. Sostiene que no quiere un Congreso elitista pero la acusa de no comprender un texto, de no querer estudiar, indirectamente de no estar capacitada para el cargo.

Se trata de un tiro por elevación a Juan Grabois, al peronismo y al concepto de crecimiento social y defensa de los más desposeídos.

Con un discurso simple, que penetra fácilmente en aquellos que no están familiarizados con la política, Trebucq es parte del cambio cultural que quiere imponer La Libertad Avanza en la sociedad despreciando a los que representan a los que no tiene voz.