En medio de la pelea que mantiene con el presidente Javier Milei, el gobernador de Chubut mantuvo un fuerte intercambio con los periodistas militantes de LN+ por el reclamo de la provincia por la retención de los fondos de la coparticipación por parte de la Casa Rosada.

El gobernador Ignacio Torres no tuvo filtros y en varios tramos de su exposición cargó contra Milei: ''La diferencia conmigo, y esto se lo digo al presidente, yo no creo que la política se vea por twitter. A mi no me interesan los escraches de los trolls ni estas frases hechas revanchistas y tribuneras"

Por este motivo, el periodista Esteban Trebucq intentó defender al mandatario libertario pero apeló a una frase violenta e inoportuna que hasta su colega Luis Majul se mostró alarmado.

Trebucq recurrió a una comparación forzada sobre cómo se debe reaccionar ante una situación de robo. “¿Lo corro 50 cuadras y lo fusilo?”, planteó el periodista. “No, bueno, bueno”, esbozó Majul a su costado.

“¿Cómo vas a hacer eso'”, le contestó Torres.