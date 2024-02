Durante los festejos del 123° de Comodoro Rivadavia en Chubut, el gobernador de Chubut Ignacio torres cruzóa Javier Milei y amenazó al gobierno Nacional: "Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo para la Argentina".

Luego, el gobernador chubutense remarcó su postura en la señal de noticias LN+ y no se guardó nada ante los periodistas militantes Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq: "Me hago cargo de las consecuencias legales aunque me denuncien, me manden a gendarmería o me manden preso".

El gobernador, en diálogo con LN+, expresó: ''La diferencia conmigo, y esto se lo digo al presdiente, yo no creo que la política se vea por twitter. A mi no me interesan los escraches de los trolls ni estas frases hechas revanchistas y tribuneras. A mi me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y lo voy a hacer"

Frente a las interrupciones de los conductores, Torres insistió: "Y me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden gendarmería, que me manden preso. ¿Por qué los chubutenses se tienen que quedar sin salud, sin educación o sin seguridad?''.