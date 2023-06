"Lo de Cristina conmigo fue un palazo", admitió Victoria Tolosa Paz en diálogo con Jorge Rial en Radio 10. Y consideró que la vicepresidenta "tiene una lectura equivocada de la construcción de unidad".

La ministra de Desarrollo Social de la Nación respondió así a las críticas que le dedicó el lunes Cristina Kirchner a Alberto Fernández y a ella por su intención de competir en la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) contra Axel Kicillof por la gobernación de la provincia.

"Cristina en la última aparición de ella (en Santa Cruz), muchísimos habían interpretado que el elogio a Alicia Kirchner había sido un palito para mí y yo había dicho que no había sentido un palito, que cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos. Lo de ayer fue un palazo frontal", dijo Tolosa Paz.

Y reconoció: "Por supuesto (lo sentí), no se puede negar la contundencia con la que ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. La unidad tenía que reflejar los tres espacios y aunque ella tenga un encono, a esta altura personal, con el Presidente, cuando decimos que la unidad tiene que contener a todos los matices del frente, cuando tomaron la decisión de que con Cafiero y Scioli sostuviéramos Unión por la Patria con los piecitos adentro del plato, fue una decisión de que no era una persona. No valgo yo por mi nombre y apellido, sino que hay una construcción de abajo hacia arriba".

Luego reconoció que "el destrato que ella tuvo hacia mi será, en todo caso, parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero voy a seguir trabajando. Porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformar la vida de millones de argentinos junto a Néstor no me la borra nadie, ni siquiera lo que ella piense de mí".

Y sobre la unidad lograda, confió: "Para mí es muy gráfico, la definición de lo que pasó el viernes que es que parimos la unidad, fue un parto con mucho dolor. Lo digo desde mi rol de mujer haciendo política, no hay nada que defina más lo que pasó el viernes que parir una unidad”