Para descartar todo tipo de especulación y darle certezas a sus seguidores, Cristina Fernández no anduvo con vueltas y reconoció que “Wado De Pedro era nuestro candidato” y aclaró que eso no ocurrió porque el funcionario "no iba a tener la aprobación" de Alberto Fernández.

Así lo explicó la vicepresidenta de la Nación, al encabezar junto a Sergio Massa, el primer acto de campaña de Unión por la Patria (UxP).

La vicepresidenta ratificó que el precandidato del kirchnerismo era "Wado" De Pedro, pero admitió que no iba a contar con la aprobación del presidente Alberto Fernández.

En ese contexto, brindó detalles del cierre de listas en las filas del oficialismo. "Si hay Paso nuestra fuerza va a ir con un candidato propio, Wado de Pedro que era nuestro candidato", afirmó y destacó que "no viene de la política partidaria, viene de la tragedia argentina" al elogiar "su pertenencia a un proyecto colectivo".

Y con cuestionamientos al rol del presidente Alberto Fernández, sostuvo que "los gobernadores querían una lista de unidad que tenía que tener el consenso del Presidente, Wado no iba a tener la aprobación del Presidente".