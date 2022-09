El discurso del odio le sale por los poros a Silvia Fernández Barrio que logró meter un bocadillo para burlarse del atentado contra Cristina en el medio de un diálogo que no tenía nada que ver ya que estaban hablando de la muerte de la reina Isabel II.

Hasta Doman se tentó con lo ridículo de la mención sobre Cristina en ese contexto a lo que la “periodista” aseguró que ella es nuestra reina y agregó “la reina de las corruptas” pero cuando Doman le retrucó que no tenía nada que ver que estaban hablando del fallecimiento de la reina, la respuesta fue aún más tremenda.

“Bueno la nuestra casi falleció” aseguró la señora entre risas y la anuencia de sus compañeros de equipo que no le hicieron notar no sólo su mal gusto sino también su ignorancia ya que Cristina casi fue asesinada no “casi falleció”.