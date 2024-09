La indignación con el Gobierno por la represión a jubilados es casi unánime. Entre las voces políticas que se escucharon, se destacó la de Leandro Santoro. El radical, que ayer se había burlado de la patética selfie entre Jorge Macri y Javier Milei, hoy se diferenció de sus pares que hacen silencio o que son cómplices, como Margarita Stolbizer, abucheada e insultada a la salida del Congreso.

¿Qué dijo Santoro? “La sociedad tiene que reaccionar. Es un delirio, hemos naturalizado que se diga cualquier barbaridad, y me parece que la sociedad tiene que reaccionar”, se expresó en C5N. Y visiblemente enojado, expuso: “Es una locura que nos hagamos todos los boludos cuando están reprimiendo jubilados a cuatro o cinco cuadras de tu casa”



“Estoy caliente con los que se hacen los guapos cuando van a la televisión y en Twitter, pero después cuando hay que poner el cuerpo para defender a los jubilados no vienen”, disparó. Y sentenció: “A los jubilados los tenemos que defender”.



La conclusión final es notable: “Y lo que se votó en el Congreso no es un disparate fiscal, 13 mil pesos es indigno y no genera ningún desequilibrio fiscal. ¿Sabés lo que está haciendo el Gobierno? Está mandando un mensaje a los mercados y al FMI: puedo ajustar y seguir gobernando”.

Cuánto sale un operativo para reprimir jubilados