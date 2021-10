Es difícil para muchos integrantes de Juntos ir a los programas de televisión porque saben que tarde o temprano van a caer las preguntas sobre el expresidente Mauricio Macri, y cada vez son menos los que tienen ganas de defenderlo.

Sandra Pitta se hizo conocida por ser una de las pocas voces de investigadores del Conicet que fervientemente apoyó a Macri en su campaña electoral.

Al ser invitada en Intratables debió responder por el llamado a indagatoria al exmandatario y quiso salir del paso citando una supuesta intencionalidad política, pero cuando le pidieron aclaraciones tuvo que reconocer que no solo no leyó la causa sino que no sabe de Derecho.