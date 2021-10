En el marco de la investigación del espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Mauricio Macri pidió que se suspenda porque no se le revocó el secreto. Mucho se dijo al respecto pero pocas voces fueron tan claras como la de Graciana Peñafort.

"El juez no puede saber que es lo que va a declarar Macri. Ni puede presumir lo que va a declarar", arrancó la letrada. Y explicó: "Macri dice que no puede declarar porque no ha sido relevado del secreto. Está perfecto lo que hizo el juez de suspender la indagatoria. Y solicitar que el Poder ejecutivo que lo releve del secreto. Y luego lo podrá llamar a declarar", indicó Graciana en un hilo de Twitter, quien aclaró además que está en su derecho.

Pero la clave de su lectura vendría aquí: "Peligroso recurso, porque ya admitió que en efecto hubo inteligencia sobre los hechos investigados: esto es espionaje sobre los familiares de las victimas del ARA SAN JUAN, porque sino simplemente niega las tareas de inteligencia.