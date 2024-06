Alejandro Fantino allá por marzo, cuando el primer actor Ricardo Darín había salido en defensa del INCAA intentó desacreditarlo asegurando que tenía un BMW que no podía meter en el Club Vilas porque era tan grande que chocaba contra los árboles.

Ahora que le preguntaron directamente a Darín por esas declaraciones y sin dejar de aclarar que eso del auto era mentira, el actor prefirió no seguir ahondando en el tema asegurando que si no había dicho nada en ese entonces no valía la pena hacerlo ahora.

Pero por las dudas dejó en claro que no había entendido el ataque de Fantino y que evidentemente con sus declaraciones sobre el INCAA “afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos... Dijeron: ‘¡Córtenle las piernas a ese bastardo!’”.